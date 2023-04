Så, då var det så äntligen dags för nästa generations smarta multiroom-högtalare från Sonos att göra entré. Era 100, som vi tittar på här, samt den något större Era 300.

Betyg 4 av 5 Omdöme Det är dags för en efterlängtad avlösning i Sonosfabriken, Era 100 tar vid där One slutar och det råder ingen tvekan om att det är till det bättre. Ljudet är avsevärt förbättrat och ytterligare anslutningsmöjligheter har adderats. Och äntligen kan även Androidanvändare optimera ljudet med hjälp av Trueplay. Positivt Kompakt, snygg design

Enkel att konfigurera och använda

Trueplay-kalibrering även för Android

Låter riktigt bra Negativt Priset

Adapter krävs för Aux- eller ethernet-anslutning

Snyggare, modernare och något större än föregångaren

Dags för en uppföljare

Tillverkaren har en gedigen fan base och intresset för alla rykten, uppdateringar och nya lanseringar från Sonos tenderar att tränga igenom mediebruset på egen hand utan att pr-maskineriet behöver anstränga sig nämnvärt.

Och visst är det på tiden att vi får bekanta oss med ett par nya högtalare avsedda för musiklyssning i hemmet och som inte tillhör kategorierna ”hemmabio” eller ”bärbart ljud”. Den senaste generationen av Sonos One såg dagens ljus redan 2017 och den tredje upplagan av fullstora Five för knappt för snart tre år sedan. Sedan ska vi inte glömma att nämna den numera nerlagda Play:3 som lanserades 2011, som aldrig fick någon egentlig efterföljare. Tills nu, om vi nu kan kalla nya Era 300 en arvtagare till Play:3.

Era 100 ersätter således både Sonos One och One SL. Även om dessa utgående modeller kommer att finnas till försäljning ett tag till, det vill säga så länge de finns i lager, är det alltså läge att säga farväl till ett par trotjänare och omfamna den nya tidens högtalare. Huruvida det även kommer att lanseras en enklare SL-variant av Era 100 utan röststyrning längre fram återstår att se.

Så vad är då för nyheter Era 100 erbjuder och vad är skillnaden jämför med föregångaren? Den är att börja med något större (182,5 x 130,5 x 120 millimeter jämfört med 161,5 x 120 x 120 millimeter) liksom ett par hekto tyngre. Era 100 har även en mer cylindrisk form och en någorlunda förändrad layout gällande touchkontrollerna på enhetens ovansida, främst då volymreglaget som används genom att du sveper med fingret mot ytan.

Svajpa åt höger eller åt vänster för att justera volymen

På baksidan finns en usb-c port som kan användas för att via 3,5 mm aux-kabel ansluta en extern ljudkälla alternativt för att ansluta högtalaren via nätverkskabel till din router. Oavsett vad behöver du köpa till en adapter (linjeingångsadapter för 269 kronor eller en kombi-adapter 499 kronor).

Nu med bluetooth och wifi 6

Stöd för wifi 6, ellerwifi 802.11ax, den senaste standarden för trådlöst internet är givetvis bra, även om du behöver en router av senaste snitt för att utnyttja detta innebär det givetvis en fördel i form av förbättrad stabilitet och längre räckvidd.Du kan även strömma musik till Era 100 via bluetooth, kanske inte den mest revolutionerande tekniska nyheten i sammanhanget men ändå användbart om du exempelvis vill ta med dig högtalaren till en plats som saknar möjlighet till wifi-anslutning.

Trueplay-kalibrering av ljudet nu även för Android-användare

Nåväl, själva installationsförloppet av högtalaren skiljer sig inte från tidigare, så snart du försett högtalaren med ström hittas den inom ett par sekunder i appen och kopplas upp till ditt hemmanätverk. Därefter kan du kan sedan namnge den liksom placera ut den i en redan befintlig Sonos-konfiguration, om du har en sådan i hemmet. Appen i sig är överskådlig och enkel att handskas med. Som övriga Sonos-högtalare stöder Era 100 Spotify Connect, något som ytterligare förenklar hanteringen.

Har du ytterligare en Era 100 kan du, precis som med Sonos One och Sonos Five (eller för den delen även IKEA Symfonisk-lamporna) skapa ett äkta stereopar med separerade vänster- och högerkanaler eller använda dem som surroundhögtalare i ett hemmabiosystem – precis så som flertalet använder sina One-högtalare. Dessvärre fick vi initialt endast in en högtalare för test, så vi får helt enkelt återkomma längre fram gällande dessa funktioner.

Nu kan även Android-användare Trueplay-kaliberera ljudet

För optimal uppspelningskvalitet kan du med hjälp Sonos funktion ”Trueplay” optimera uppspelningsljudet beroende på hur rummet högtalaren är placerad i ser ut. Funktionen i sig är inte ny men har tidigare krävt en IOS-enhet och dess inbyggda mikrofoner.

Nu kan även du med en med en Android-enhet optimera ljudet, om än inte fullt ut, utan du får nöja dig med den i appen så kallade snabbjusteringen, där systemet i stället använder högtalarnas inbyggda mikrofoner för att läsa av rummet. Den traditionella metoden eller "avancerad justering" är fortfarande begränsad till dig med en Iphone eller Ipad. Jag testar båda varianterna och kan ärligt säga att jag inte märker någon skillnad mellan resultaten – grattis alla Android-användare!

Reglage för mikrofonen (av/på)

Vill du röststyra högtalaren är det Sonos egna assistent, Sonos Voice Control, alternativt Amazon Alexa som gäller. Google Assistant, som tidigare erbjudits (och fortfarande erbjuds till just Sonos One) finns således inte tillgängligt just nu. Huruvida stöd för denna kommer att implementeras längre fram eller inte är i skrivande stund oklart.

Bestyckningen består av en större woofer än den i Sonos One samt två vinklade diskanter. Tidigare användes endast en framåtriktad diskant. Det resulterar i en klart bredare ljudupplevelse och förbättrad stereoupplevelse. Det går knappast att jämföra med en äkta stereokonfiguration med två parkopplade högtalare, men när jag jämför nya Era 100 sida vid sida med One upplever jag en markant skillnad. Förutom klart bättre volymresurser, liksom ett vitalare och mer närvarande övre mellanregister, levererar Era 100 en djupare, tyngre bas med betydligt mer ”ompf” jämfört med föregångaren.

Dags att byta ut One eller One SL?

Är då det här en högtalare du bara måste lägg vantarna på? Ja, har du redan planerat för att utöka ditt redan befintliga system med ytterligare en eller ett par mindre enheter eller just börjar funderat på att ta steget in i Sonos ekosystem är det inget snack om saken (förutsatt att du inte hittar någon av de utgående modellerna till vrakpris). Sonos Era 100 levererar – de är snygga, välljudande och har ett lika enkelt och användarvänligt gränssnitt. Precis som övriga medlemmar i Sonos-familjen har.

Men är de så pass bra och nyskapande att du omedelbart måste pensionera dina befintliga One eller One SL? Absolut inte!



Specifikationer

Modell: Era 100

Testad: Mars 2023

Tillverkare: Sonos

Element: 1 mid woofer, 2 x diskanter

Anslutning: Wifi 6, bluetooth 5.0, Aux (via adapter), Airplay 2

Musiktjänster: Spotify, Deezer, Apple Music, Tidal, med flera

Röststyrning: Amazon Alexa, Sonos Voice

Spotify Connect: Ja

Mått: 182,5 x 130,5 x 120 mm

Vikt: 2 kilo

Pris: 3 390 kronor hos MediaMarkt