Den svenska spelutgivaren Paradox har nu visat upp sitt nya spel Life By You, en livssimulator likt Maxis The Sims.

Spelet ska äga rum i en öppen värld som bland annat utlovar "riktiga konversationer", shoppingrundor och karriärsresor. Spelaren kan styra samtliga personer i samhället samt skräddarsy hur världen ska se ut efter eget tycke och smak.

Det finns också mängder av skaparlägen för allt från städer, hus, möbler och färdigheter till moddar.

Life By You kommer att släppas till pc den 12 september via Steam och Epic Games Store.

