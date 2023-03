I november förra året introducerade Twitter sin nya prenumerationstjänst Twitter Blue som ger vem som helst en tidigare eftertraktad blå bock som visar att kontot är ”verifierat”. Elon Musk, Twitters nya ägare, meddelade också att det gamla systemet där framstående personer och organisationer kunde få sina konton verifierade för att visa att de verkligen är vilka de utger sig för att vara.

Nu har Twitters supportkonto på Twitter meddelat att de ska börja stänga av det gamla systemet för verifikationer med start 1 april. Konton som varit verifierade i det gamla systemet kommer undan för undan förlora sina blå bockar.

De senaste månaderna har du kunnat kontrollera om ett konto är verifierat genom att prenumerera på Twitter Blue eller i det gamla systemet. De senare kontona har haft beskrivningen ”This is a legacy verified account. It may or may not be notable” (ungefär ”det här kontot har ärvd verifiering, det kanske är framstående”).

Twitter har samtidigt meddelat att Twitter Blue-prenumerationen nu är tillgänglig globalt.

Företag och myndigheter kan verifieras i ett separat system för organisationer som ger deras huvudkonton och olika relaterade konton. Det är också en prenumerationstjänst och kostar betydligt mer än Twitter Blue. Tjänsten har hittills bara släppts i ett fåtal länder där Sverige inte ingår.