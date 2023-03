Att ställa om till ny teknologi är inte billigt, för Ford blir det väldigt dyrt. Under 2023 räknar man med att gå back 31 miljarder kronor för hela sin elbilsdivision, skriver Vi bilägare. Ford räknar med att sälja 600 000 elbilar under 2023. Det innebär en förlust på 50 000 kronor per såld bil.

De röda siffrorna ser man dock som investeringskostnader för att byta till ny teknologi, något som man hoppas kunna räkna hem i framtiden. Under 2026 hoppas man bygga två miljoner elbilar per år.