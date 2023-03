Testad produkt: Navee N40 Nordic

Lägst pris: 6 490 kronor hos Webhallen

Navee är en tillverkare i Xiaomis ekosystem, vilket innebär att deras N40 ser ut som vilken Xiaomi-elspark som helst. Prestandamässigt ligger den närmast Xiaomi Mi Electric Scooter 1s, med en motor på 250 km/h och en maxhastighet på 20 km/h. Så den är laglig att köra i den svenska trafiken, vilket såklart är ett stort plus.

Betyg 2,5 av 5 Omdöme Du kan nog inte räkna med att hitta en särskilt mycket kraftfullare modell som uppfyller de svenska kraven. Men du kan hitta en billigare. När den dessutom har flera missar i detaljerna och handhavandet och en tveksam app blir den svår att rekommendera. Positivt Laglig i trafiken

Bra storlek på hjulen

Kompakt format Negativt Felplacerat stöd

Bökig att fälla ihop

Tveksam batteritid

Tar tre sekunder att starta Bästa elsparkcykeln – heta modeller i test

I likhet med de flesta elsparkar går det snabbt att komma igång med N40. Du kopplar in en sladd och skruvar på styret och sedan är bara att ladda batteriet. Du parkopplar sparken med Go Navee-appen via bluetooth. Det här fungerade smidigt, men innan du valt språk stod det frågetecken överallt, vilket gav intrycket av en trasig app.

Under körningen ville appen heller inte kommunicera med sparken. Det är i och för sig ett mindre problem eftersom det mesta går att ställa in direkt på den lilla displayen på styret. Här kan du växla mellan olika körlägen och slå på och av front-belysningen.

Den går att fälla ihop, men det borde gå ännu smidigare

Tyvärr är av/på-knappen inte den smidigaste, den är liten och trög. Och du måste hålla in den i tre sekunder för att slå på sparken. Det blir snabbt en källa till irritation. Det borde räcka att trycka på den, som på alla andra elsparkar.

Sakta i backarna

När det är dags för premiärturen, visar sig N40 Nordic prestera ungefär som förväntat med prestandan anpassad till svenska regler. Accelerationen är inget vidare och minsta lilla uppförsbacke sänker hastigheten. Du kör på full gas och får ändå räkna med att hålla jämn takt med fotgängare vid motlut. Det känns inte bra. Till och med en mindre motvind på plan mark lyckades sänka hastigheten till 10 km/h, och då var sparken ändå fulladdad. I nedförsbacke låste sparken hastigheten, men inte alltid till 20 km/h utan ibland till 15–18 km/h och sedan gick det inte att få upp den till 20 km/h. Märkligt.

Oväntat stora hjul på 10 tum är ett plus.

Om du ska skaffa dig elsparken för att pendla eller ta dig sista biten till jobbet kolla så att det inte är för stora backar längs rutten. Då kommer du att bli frustrerad. Den här modellen gör sig bäst på plan mark, och den presterar troligen bättre om du har en vikt runt 50–60 kilo istället för undertecknads 80. Räckvidden ska vara 40 km/h, men det var jag inte i närheten av. Då ska du väga 50 kilo och köra på plan mark i 15 km/h utan vind.

Blåmärken på smalbenet

En annan irriterande miss är stödet, det går inte att fälla ut med foten utan du måste böja dig ner och trycka in det med handen för att kunna fälla ut det. Obegripligt är bara förnamnet. Hur tänkte de? Dessutom sitter stödet framtill, så om du har sparken hopfälld och ska bära den med högerhanden slår stödet i smalbenet. Du får snurra runt den eller bära den med vänster hand. Med en ram i aluminiumlegering ligger den annars rätt till viktmässigt för att lätt kunna bära med sig – runt 14 kilo.

I appen kan du se hur långt du kört och hur mycket batteri som återstår.

Att kunna fälla ihop en sådan här elspark och ta med sig ska gå snabbt och smidigt. Men även att fälla ihop N40 är onödigt krångligt. En knapp måste tryckas in och sedan sitter låsmekanismen tillräckligt hårt för att du ska få ont i fingrarna när du ska lossa den. Och det är inte bara att trycka till öglan baktill, utan du måste manuellt fälla ut den och manuellt se till att den fäster.

Det här är ju små detaljer, men om du använder sin spark varje dag blir alla de här designmissarna irriterande. Det här har Xiaomi löst mycket bättre. Du stannar sparken, fäller ut stödet med foten, fäller ihop den på två sekunder och bär iväg den.

Bra hjulstorlek

Den största fördelen med N40 Nordic gentemot Xiaomis kompakta modeller är att den har större hjul, 10 istället för 8,5 tum. Och det ger faktiskt en mjukare körning. Den har inga andra stötdämpare, men däcken sväljer en del av markens ojämnheter och ger en hyfsat mjuk körning. Det här är något Xiaomi borde ta efter, även i sina små modeller. Styret på N40 är också aningen bredare än Xiaomis, vilket är bra.

Specifikationer

Modell: Navee N40 Nordic

Testad: Mars 2023

Mer info: Navee

Motor: 250 W

Batteri: 10 000 mAh, 370 Wh

Däck fram/bak: Luftfyllda, 10 tum

Räckvidd fulladdad: Upp till 40 km

Maxhastighet: 20 km/h

Klättringsvinkel: 12 %

Stötdämpare fram/bak: Nej

Bromsar: Elektronisk + skivbroms bak

Laddningstid: 7–8 tim

Belysning: Fram

Hopfällbar: Ja

Dimensioner hopfälld: 1135 x 500 x 475 mm

Dimensioner öppen: 1135 x 500 x 1172 mm

Vikt: 14,5 kg

Maxvikt förare: 100 kg

Lägst pris: 6 490 kr hos Webhallen