Testad produkt: JBL Bar 1300

Pris: Från 16 990 kronor via Prisjakt

När alla tillverkare av soundbar pratar om Atmos och surround ska du ta det med en stor nypa salt. Du kommer aldrig att få omslutande ljud med bara en ljudlimpa och en subwoofer, oavsett hur många högtalare de klämt i den och oavsett om de skjuter ut ljud uppåt, åt sidorna eller vad det nu kan vara. Det är enbart marknadsföringlingo. Och rätt bedräglig sådan.

Betyg 4,5 av 5 Omdöme Som surroundljud betraktat går det inte att få färre sladdar. En till tv:n, en till vägguttaget för limpan och en för subwoofern. Få sladdar således och ett mäktigt ljud, som ger dig ordentligt med surround till ett lika ordentligt pris. Positivt Ljudet!

Få sladdar

Bra surround Negativt Priset Test: Bästa soundbar – maxa ljudet till din tv

Atmos finns som sagt på biografer och det ljudet är fantastiskt. Men tro inte ett ögonblick på att det bara är en ljudlimpa och en baslåda som står för ljudet. När jag snabbt googlar får jag följande svar från SF ”En biosalong har vanligen en bashögtalare och fem eller sju miljöhögtalare, som tillsammans skapar ett ljud som omger åskådaren. Dolby Atmos har förutom bashögtalaren (subwoofer) ett stort antal miljöhögtalare spridda över hela salongen och till det även ett nästan lika stort antal högtalare i taket.”

Ni hajar, va? Visst ger en ljudlimpa bättre ljud än tv:ns högtalare, men surround? Knappast. Fast det finns undantag. JBL Bar 1300 är ett sådant. Det är tekniskt sett en ljudlimpa och en subwoofer. Men som vi

tidigare påpekat, någon på JBL är ett geni!

Löstagbara högtalare

De yttre högtalarna på ljudlimpan är löstagbara och kan placeras bakom dig som satellithögtalare och – vips! – du har surroundljud! Men hur mycket surroundljud? Jag sätter på Star Wars: Rouge One och ljudet är fullkomligt knäckande! Den rejält tilltagna subwoofern, 10-tums baselement, gör att rummet skakar medan de löstagbara högtalarna, försedda med uppladdningsbara batterier, som räcker för cirka tio timmars lyssnande, skapar en riktigt omslutande känsla. Fucking Atmos, here I come! Äntligen! Jag sätter på den senaste Predator-rullen Prey och låter mig krossas, på ett skönt sätt, av ljudet.

Löstagbara satellithögtalare. Vi antar att JBL tagit patent på lösningen, annars skulle alla ha använt det.

De löstagbara satellithögtalarna kan även användas som fristående bluetooth-högtalare om du vill ta med dig musik till köket.

Knäckande bioljud

Limpans tre huvudhögtalarna i kombination med totalt sex uppåtriktade högtalarelement, en subwoofer och två löstagbara surroundhögtalare ger 1 170 watt och rejält med bio-känsla. En automatisk ljudkalibrering ser till att ljudet anpassas efter rummet. Handen på hjärtat, jag kunde inte höra någon skillnad före och efter kalibrering. Högtalarkonfigurationen är i vilket fall som helst 11.1.4. Och det låter bra. Bäst av alla ljudlimpor jag har testat.

JBL Bar 1300 kopplas till tv:n via hdmi earc och har stöd för 4k Dolby Vision passthrough. Det finns sedan tre hdmi ingångar att ansluta tv-spel med mera till. En liten diskret display berättar vilken anslutning som används.

Givetvis finns det även en app att använda. I den finns det en equalizer som är mycket enkel att använda, möjlighet att ställa in volymen på satellithögtalarna, ljudsynkronisering samt annat smått och gott. Fjärrkontrollen är enkel och funktionell. Du kan enkelt att ändra styrka på bas, diskant samt satellithögtalarna.

Jag har tidigare testat JBL Bar 9.1, som har ett likadant koncept med löstagbara högtalare. Men det lät inte i närheten så bra som JBL Bar 1300. Å andra sidan kostade den inte lika mycket.

Subwoofern ger extremt mycket "woof".

Vill du ha bra surroundljud utan att dra en himla massa sladdar då finns det ingen soundbar som spöar den här. Faktum är att det här är den enda ljudlimpan som ger dig riktigt surroundljud, och den är dyr. Vill du ha JBL Bar 1300 får du hosta upp nästan 17 000 kronor. Men att inte rekommendera den här vore kriminellt!

Specifikationer

Modell: JBL Bar 1300

Testad: Mars 2023

Tillverkare: JBL

Anslutning: 3 x hdmi input, 1 x hdmi earc ut, 1 x optisk ingång, 1 x usb, bluetooth, Chromecast, AirPlay2, wifi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)

Ljudfunktioner: Dolby Atmos, Dolby Vision, Dts x

Mått: Soundbar: 1376 x 60 x 139 mm. Subwoofer: 305 x 440,4 x 305 mm. Löstagbara högtalare: 202 x 60 x 139 mm (per enhet).

Vikt: Soundbar 4,3 kg. Subwoofer: 10 kg. Löstagbara högtalare: 1,17 kg/styck.

Pris: Från 16 990 kronor via Prisjakt