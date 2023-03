Under måndagen skrev den kända läckan och All About Samsung:s Max Jambor att Oneplus och Oppo (som äger Oneplus) är i färd med att lämna den europeiska marknaden och kommer börja med Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Nederländerna.

Något som både Oneplus och Oppo nu säger inte stämmer.

"Oneplus kommer inte lämna Europa och Storbritannien och fortsätter ha stabil verksamhet i lokala marknader. Oneplus kommer fortsätta investera i Europa och bidra med fler innovativa produkter och lösningar för sina användare", skriver Oneplus global PR Manager James Paterson i ett mejl till Tech Advisor (som likt M3 är en del av Foundry).

"Oppo är fortsatt engagerat i alla existerande europeiska marknader", säger en talesperson för Oppo i ett annat mejl.