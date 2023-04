Jag gillar upplägget med sponsrat innehåll. Tydligt uppmärkta artiklar där företag har möjligheten att förklara sina produkter eller bara berätta varför deras varumärke är bra. Förhoppningsvis i en relevant miljö där innehållet passar mig som besöker sajten eller tittar på video. Givetvis helt separerat från det redaktionella innehållet.

Alternativet, irrelevanta banners från annonsnätverk, förstör oftast läsupplevelsen betydligt mer. Antingen med läskigt relevanta annonser som tydliggör hur mycket sajten vet om dig. Eller kanske reklam för fotsalva, tungskrapor eller annat som retar kräkreflexen. Vi försöker rensa bort sådant från våra sajter, men ibland slinker det tyvärr igenom.

Något jag har betydligt svårare för är när Google säljer sökord för att sedan visa "sponsrade" svar i sökningar. När jag googlar på "Ikea soffa" listas i skrivande stund två konkurrenter högst upp, sedan kommer Ikea en bit ned på första icke-sponsrade plats. Du har säkert märkt hur den här listan med Googles egna sponsrade söksvar, ofta från konkurrenter till de företag du letar efter, blir allt längre. Och med den här utvecklingen tvingas många att köpa sökord, annars blir du osynlig för målgruppen. Hela upplägget bygger på att du av misstag ska råka klicka på en länk som tar dig någon annanstans än dit du ville komma. Inte okej!

Ännu värre är det dock att det här otyget hittat in i appbutikerna. Söker jag i Apples App Store efter Tibber dyker konkurrenten Greenly upp överst (med en liten diskret annonsknapp under). Söker jag efter Call of Duty kommer spelet Doomsday högst upp. Även om jag vet om det här händer det att jag av misstag laddar ned fel app, särskilt när det är en ny tjänst jag letar efter.

Vad är nästa steg i utvecklingen? Kanske köpa sökord som visas direkt när du skriver text i sökfältet i webbläsaren? Föreslå ett helt annat ord än det du skriver? Eller föreslå att ladda ned en ny app när du söker efter en du redan har i mobilen?

Vi är helt klart i händerna på Big Tech som nu ska tjäna storkovan på att agera filter mellan lösare/tittare och oss som producerar innehåll. Det blir allt svårare för oss som publicerar innehåll att nå ut (utan att betala för synlighet), och framför allt blir det svårare att som läsare/tittare att hitta det innehåll vi söker efter. Det är dags för hälsosam konkurrens helt enkelt.

Har du bytt sökmotor än eller föredrar du Google? Maila mig gärna och berätta!