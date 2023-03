Tidigare i veckan släpptes pc-versionen av The Last of Us Part 1 och spelare började snabbt kritisera det för att vara tekniskt ofärdigt.

Innan dess hade pc-lanseringen av spelet försenats med drygt en månad för att det skulle få extra puts.

Nu har utvecklaren Naughty Dog släppt en patch via Steam och Epic Games som ska åtgärda några av de värsta buggarna. Studion fortsätter samtidigt undersöka nya men inte lika stora buggar som spelare rapporterat in.

Exakt vad patchen åtgärdar är oklart.

