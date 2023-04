Det antogs av många först vara någon form av aprilskämt, men nu finns det bevis på att den faktiskt existerar. Med "den" menar jag Asus Rog Ally, en handhållen speldator som på allvar ser ut att kunna utmana Valves Steam Deck.

ROG Phone 6 Pro: Rekord i långlivad gaming-prestanda

I vad som ändå får betraktas som en halvsmart pr-kupp har Asus uttryckligen bekräftat att den kommande spelmaskinen inte är ett aprilskämt, och man har dessutom låtit ett par framstående Youtubers bekanta sig med datorn. Hos exempelvis Linus Tech Tips eller Dave2D kan du hitta en genomgång av Rog Ally, som enligt uppgift får ett "konkurrenskraftigt" pris, skräddarsytt Zen 4-chipp och en 7-tumsskärm med 120 Hz.

It’s real!

Stay tuned for more 👀

Want to know when pre-orders start?

👉https://t.co/ljc2GNN0UU#ROG #ROGALLY #PlayALLYourGames pic.twitter.com/IG6vDtgTag