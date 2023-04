Låt mig börja med att säga en sak. Sex timmar in i pc-versionen av remastrade The Last of Us har jag upplevt noll problem. Zip, zero, nada. Det flyter kanon, ser döläckert ut och fungerar förvånansvärt bra att spela med mus och tangentbord trots vissa märkliga keybindings.

Det här är viktigt att nämna eftersom min problemfria resa verkar vara sällsynt. Det finns utbredda spelarrapporter om trasiga skuggor, horribla grafikbuggar och prestandanivåer som skulle ta plats i skamvrån jämte den kaosartade Cyberpunk 2077-lanseringen i slutet av 2020. Läs gärna genomgången hos Digital Foundry för att bli varse vilka problem portningen dras med.

Foto: Sony

The Last of Us Part 1 har fått blandade omdömen på Steam, vilket förstås inte är värdigt ett av de bästa spelen någonsin. Mycket av kritiken handlar om att Iron Galaxy och Naughty Dog ska ha gjort ett slarvigt jobb med portningen. Det är allvarligt och ett problem som bara verkar växa år efter år. Slarvigt optimerade spel, alltså, som kan dränka den mest strålande hajp och spelupplevelse i ett träsk av besvikelser.

Det återstår att se hur mycket som kan räddas med patchar och drivrutiner. Jag togs inte på sängen likt många andra eftersom jag läste om prestandaproblemen innan jag installerade spelet. Jag såg till att uppdatera mitt RTX 3070 med senaste drivrutinerna och lät spelet få den timme (!) på sig som krävdes för att kompilera skuggor vid första uppstart. En oacceptabel tidsrymd givet att många vill igång och spela ögonaböj, men med facit i hand är jag glad över mitt tålamod.

Foto: Sony

Med grafikinställningar på "high" i genomsnitt såg jag till att inte överskrida grafikkortets minnesbudget. En stapel som fylls på oroväckande snabbt, men som också synliggör de största prestandabovarna direkt i inställningsmenyn. Det står klart att The Last of Us straffar den med lite klenare maskin – antagligen alldeles för strängt – men med min stationära gamingburk från 2021 flyter spelet på i 60-70 bilder per sekund.

Vill du veta hur bra The Last of Us faktiskt är som spel är det bara att läsa vår tio år gamla recension (ursäkta småtrasig layout). Det är ett 10/10-spel rakt igenom, och i mina ögon är det sanning även här. Nästan, åtminstone. Vi recenserade även fjolårets PS5-remaster av spelet – det som nu alltså släppts till pc – och gav det 4/5 vilket nog är mer rättvisande med dagens mått.

För mig är det en ynnest att nu få chansen att spela det här mästerverket på pc. Jag har redan nämnt de lite småklumpiga tangentbordsgenvägarna (J, E, F och Q blir svåra att hitta naturligt), men detta lilla bekymmer är å andra sidan mitt enda egentliga klagomål med spelet. Testar du med en handkontroll som PS5:ans Dualsense blir spelupplevelsen troligen bättre.

Foto: Sony

Rent grafiskt kan pc-versionen av The Last of Us definitivt mäta sig med topptitlar av idag. När det fungerar som det "ska", alltså, vilket det troligen inte gör för speciellt många. Något som hade suttit fint i en sådan här titel är naturligtvis strålspårning, men med tanke på hur krävande spelet är rent hårdvarumässigt tror jag att sådant finlir bortprioriterats på synnerligen goda grunder.

Givet de väldokumenterade tekniska problem som verkar förstöra mångas spelupplevelse kan jag inte rekommendera ett köp, sätta betyg eller liknande. Personligen kan jag konstatera att det blir till att njuta av varje sekund av det här mästerverket – det är lika härligt nu som 2013.

The Last of Us Part 1

Testat: Mars/april 2023

Genre: Action

Utvecklare: Naughty Dog

Utgivare: Sony

Plattform: Pc

Storlek: 100 gigabyte

Pris: 60 euro på Steam