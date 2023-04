Googles virtuella Assistent-hjälpreda finns idag i en mängd olika prylar. Dels från Google självt – men även från andra hårdvarutillverkare som samarbetar med företaget för att göra sina egna prylar lite smartare.

Högtalarförsedda skärmar är en kategori av uppkopplade hemmaprodukter där Assistent flitit bakats in av företag som JBL och Lenovo. Just pekskärmen gav ytterligare ett gränssnitt för användaren att styra det smarta hemmet med. Men sedan även Google gett sig in i kampen har framtiden för de andra tillverkarna varit oklara. Och nu står det klart att it-jätten slutar att skicka ut uppdateringar till andras skärmenheter.

Det är 9 to 5 Google som rapporterar att Google uppdaterat sina supportsidor med meddelandet:

Viktigt: Google skickar inte längre ut mjukvaruuppdateringar till dessa smartskärmar: Lenovo Smart Display (7, 8 och 10 tum), JBL Link View och LG Xboom AI Thinq WK9 Smart Display. Detta kan påverka kvaliteten på videosamtal- och -möten.

9 to 5 Google noterar att Google prioriterat att uppdatera sina egna Nest Hub-enheter framför övriga, delvis beroende på att de kör på företagets eget operativsystem Fuchsia.

Med tanke på den extremt snabba frammarsch inom artificiell intelligens som just nu sker beskrivs läget för virtuella assistenter överlag vara osäkert. Mycket kan hända inom den närmaste framtiden - exempelvis på Google IO som går av stapeln om exakt en månad.