Under påskhelgen höll Disney Star Wars Celebration-mässan i London. För de massor som vallfärdat dit i cosplay, och för oss som följde det hela på internet, bjöds det på en hel del nyheter om serier, filmer och spel i en galax långt, långt borta.

Ahsoka

Störst fokus under mässan var det på den kommande serien Ahsoka. Serien kommer följa Anakin Skywalkers padawan Ahsoka Tano, spelad av Rosario Dawson redan i säsong två av The Mandalorian, och utspelar sig någon gång efter Jedins återkomst. Serien kan ses vara en fortsättning på den animerade serien Star Wars: Rebels, då en hel del karaktärer därifrån nu fått ta steget till ”live-action”, däribland fansens favorit, den blå skurken Thrawn, spelad av Lars Mikkelsen. Ahsoka har premiär i augusti i år.

The Acolyte

Just announced at #StarWarsCelebration:



The Acolyte, an upcoming Original Star Wars series from Lucasfilm coming to @DisneyPlus in 2024. pic.twitter.com/ZgLlo8LsjG — Star Wars (@starwars) April 7, 2023

Något av en deckarserie med Jedi riddare som utspelar sig hundra år innan Episod 1. Serien beskrevs under mässan som “Frost möter Kill Bill”. Bland huvudrollerna syns bland annat Lee Jung-jae från Squid Game. En trailer för serien visades upp bakom stängda dörrar och läckta inspelningar jagas nu ned av Disney runtom internet. Vi som inte var på plats får vänta tills vi kommer närmare premiären någon gång under 2024.

Skeleton Crew

Ravi Cabot-Conyers, Kyriana Kratter, and Robert Timothy Smith join Jude Law as the cast of #SkeletonCrew. Original series coming to @DisneyPlus in 2023. pic.twitter.com/X5lGI1sqa6 — Star Wars (@starwars) April 7, 2023

En serie ”med barn i huvudrollerna, men inte endast för barn”. Verkar bli lite av Star Wars svar på Stranger Things. Ett gäng ungar tar en nöjestur i ett rymdskepp och råkar hamna vilse i galaxen. Under sina försök att ta sig hem stöter de på en Jedi spelad av Jude Law. Även trailern för Skeleton Crew visades upp bakom stängda dörrar. Serien har premiär senare under 2023.

Andor

Fans som mässat ”One way out” fick se en kort trailer för den andra och avslutande säsongen av rebellthrillern Andor bakom stängda dörrar. Seriens slut ska mer eller mindre direkt leda handlingen till början av Rogue One: A Star Wars Story. I augusti 2024 ska säsong 2 ha premiär.

Lando

Det gjordes inga större uttalanden om serien om smugglaren och livsnjutaren Lando Calrissian utöver det att Lucasfilm-chefen Kathleen Kennedy sa att serien helt klart fortfarande ska bli av.

Star Wars Visions

En ny trailer visades upp för den andra säsongen av Star Wars Visions, antologiserien där olika animationsstudios världen över fått ge en egen spin på Star Wars i kortfilmsformat. Under den första säsongen var det endast japanska studior som fick vara med i leken, men nu i säsong två är omfånget mer globalt. Leranimatörerna Aardman, som ligger bakom Wallace och Gromit, kommer bland andra stå för en av säsongens kortfilmer. Säsong två av Star Wars Visions har premiär den 4 maj, eller ”may the fourth”.

Bad Batch

Den andra säsongen av Bad Batch avslutades just, och under helgens mässa avslöjade Disney att en tredje och avslutande säsong ska släppas någon gång under 2024. Om de defekta klonernas äventyr fortsätter i någon annan serie återstår att se.

Tales of the Jedi

Under en av presentationerna avslöjades att en andra säsong av antologiserien Tales of the Jedi skulle bli av. Det tycks vara i ett väldigt tidigt stadium, varken vad säsongen skulle handla om eller när den ska ha premiär avslöjades. I den första säsongen fick vi bland annat se yngre versioner av Qui-gon Jinn och Greve Dooku, det finns gott om andra Jediriddare från filmer och serier att välja bland för att fylla ut säsong två.