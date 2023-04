Det har via domstolsdokument avslöjats att Twitter ändrat sitt bolagsnamn. Twitter, Inc. finns inte längre, företaget som driver mikrobloggen heter nu X Corp. Då Twitter nu är ett privat bolag behövdes ett sådant namnbyte inte rapporteras in till högre instanser. Domstolsdokumentet är daterat till 4 april i år, något exaktare datum för namnbytet är ännu inte klart.

Bokstaven x tycks vara en av Elon Musks favoriter. Han fick sitt genombrott med webbsidan x.com, som senare kom att bli Paypal, hans rymdföretag heter SpaceX, och han har nämnt sin önskan att skapa appen X, som ska kunna göra allt. Det bör ju också nämnas att Musk döpte ett av sina barn till X AE A-XII, där just X är tilltalsnamnet.

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2022

Twitters huvudkontor i San Fransisco har också genomgått ett lite mer inofficiellt och barnsligare namnbyte. Elon Musk har försökt göra sig av med bokstaven w i Twitters namn på byggnadens fasad, något som hyresvärden haft invändningar på.