Det har länge varit känt att Warner Bros Discovery varit ute efter att skapa en streamingjätte. Detta genom att slå samman Discovery Plus – som man lade vantarna på rött nyligen – med HBO Max som lanserades i Sverige oktober 2021. Och nu står det klart att nya tjänsten kallas "Max" och kommer till USA i maj.

Läs också: Bästa filmerna på HBO Max just nu – alla favoriter

Nyheten kom under ett event under onsdagen, där Warner Bros Discovery-vd:n David Zaslav talade sig varm om hur alla i familjen kommer kunna hitta bra innehåll på Max. "The one to watch", som man säger i USA – men faktum är att tjänsten inte kommer till Sverige förrän någon gång 2024.

In 2024 HBO Max will become Max in the Nordic countries, bringing you HBO originals, hit series, movies, reality, and much more.



More information will be shared at a later date closer to the launch. #StreamonMax pic.twitter.com/WL7L52vl0c — HBO Max Nordic (@HBOMaxNordic) April 12, 2023

På huvudnumret följde en kavalkad av kommande tv-serier. Bland annat en "prequel" till Game of Thrones vid namn A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, en ny säsong av True Detective och inte minst en Harry Potter-serie baserad på böckerna (en säsong per bok) med nya skådespelare.

Max-presentationen cementerade också reklamabonnemangens plats i streamingdjungeln. Formatet med ett billigare baserbjudande där annonser ingår i användarupplevelsen kommer att kosta 10 dollar i USA, vilket sedan följs av ett för 16 dollar (reklamfritt) där 30 nedladdningar ingår. Ultimate-paketet är det enda med 4k och hdr-kvalitet, erbjuder fyra samtidiga strömmar och 100 nedladdningar. Det kostar 20 dollar.