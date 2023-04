Warner Bros Discovery presenterade igår sina framtidsplaner för sin streamingtjänst. Den största nyheten var nog namnbytet från Hbo Max till endast Max i och med ihopbakandet med Discovery Plus, men det visades även upp trailers till en hel del tv-serier, och ännu fler blev utannonserade. Här är allt du kan se fram emot på den nydöpta streamingtjänsten Max:

The Penguin

Fortsättning på 2022 års The Batman. Oswald Cobblepot, spelad av en oigenkännbar Colin Farrell, försöker ta över Gotham Citys undre värld efter händelserna i senaste filmatiseringen av Läderlappen. Serien har beskrivits som Gothams svar på Sopranos, och kommer att ha premiär någon gång under 2024.

True Detective: Night Country

Den fjärde säsongen av deckarantologin är äntligen snart här. Jodie Foster återvänder till sina thrillerrötter som polis i Alaska som utreder ett försvinnande precis som solen gått ned för den långa polarnatten. Säsong två och tre lyckades aldrig nå den första säsongens höjder, men den längre inkubationstiden kanske resulterar i ett uppsving i kvalité. Den fjärde säsongen ska ha premiär någon gång i år.

The Regime

Kate Winslet spelar huvudrollen som kansler i en auktoritär regim i Centraleuropa i den politiska thrillern The Regime. I andra roller syns bland annat Hugh Grant som fängslad oppositionspolitiker. Serien är skapad av personerna bakom den mörka satirserien Succession, och verkar bjuda på liknande blandning av drama och humor. Premiären kommer att vara någon gång under 2024.

The Sympathizer

Spionthriller som utspelar sig bland de sydvietnamesiska flyktingarna i USA efter Vietnamkrigets slut. Serien har utvecklats av Park Chan-wook, den sydkoreanske regissören bakom filmer som Oldboy och The Handmaiden, och produceras bland annat av Robert Downey Jr, som även syns i återkommande roller i serien. The Sympathizer ska ha premiär någon gång under 2024.

Gremlins: Secrets of the Mogwai

80-tals klassikern gör comeback, i animerad form. I den här föregångaren till de ursprungliga filmerna blir den gulliga lilla mogwain Gizmo återigen nedstänkt med vatten, huruvida han även matas efter midnatt återstår att se, och de onda ödlelika mogwaierna dyker då upp. Serien har premiär den 23 maj.

Barbie Dreamhouse Challenge

Lagom till premiären av Barbie-filmen ska det här tv-evenemanget släppas. Programledare från en hel drös olika renoveringsprogram, bland annat Property Brothers, ska tävla, och samarbeta, för att bygga om en villa till det ”ultimata” Barbiehuset. Exaktare premiärdatum än ”någon gång under sommaren” har inte avslöjats än.

Fixer Upper: The Hotel

Kändisbyggarna Chip och Joanna Gaines tar sig an ett nytt renoveringsobjekt, den här gången är det ett helt hotell som ska restaureras. Serien om renoveringen av det närmare 100 år gamla hotellet kommer att ha premiär i november.

Love & Translation

Reality- och dejtingprogram med olika vändningar finns det vid det här laget hur många som helst av. I det här programmet ska tre amerikanska män hitta kärleken bland tolv kvinnor från världen över, så klart på ett riktigt lyxigt hotell i paradismiljö. Det som sätter käppar i hjulet är att ingen av kvinnorna kan engelska. Kommer kärleken frodas trots språkbarriären?

Smartless: On the Road

Skådespelarna Jason Bateman, Will Arnett och Sean Hayes gjorde under 2022 en turné liveshower med sin podcast Smartless, och i de sex delarna av den här dokumentärserien får tittarna följa med på turnén. Podcasten går ut på att en av programledarna tar med sig en hemlig gäst, som trion sedan intervjuar. Gästerna är främst skådespelare, men kändisar ur väldigt spridda kategorier syns på gästlistan. Serien har premiär den 23 maj.

En rad andra serier och projekt annonserades också under presentationen, men det lär dröja ett tag innan vi ser mer från dem. Den kanske största nyheten är att Warner Bros Discovery bekräftade att det ska bli en tv-serie på de sju Harry Potter-böckerna. A Song of Ice and Fire-böckerna nosar nog ganska nära i hälarna på Harry Potter nuförtiden, och det är då inte konstigt att ännu en tv-serie baserad på den världen utannonserades. A Knight of Seven Kingdoms: The Hedge Knight kommer utspela sig mellan House of the Dragon och Game of Thrones, och kommer fokusera på riddaren Duncan the Tall.

The Conjuring-filmerna om det paranormala utredarparet Ed och Lorraine Warren tänjer verkligen på gränserna för vad som kan klassas som ”baserat på sanna historier”. Om det kommer finnas någon verklighetsförankring kvar i den dramaserie som ska komma till Max återstår att se.

I realityserien Survive the Raft ska nio deltagare med olika bakgrund försöka klara sig på just en flotte utanför Panamas kust. Serien beskrivs som en kombination av överlevnadsprogram med ett socialt experiment.

Det sista projektet som visades upp var en kortfilm baserad på sagan om Peter och vargen.