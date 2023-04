Det verkar inte vara en lugn stund hos Twitter. Nyligen ändrades bolagsnamnet, och nu har teckengränsen i tweets ännu en gång ökats för Twitter Blue-prenumeranter. Deras tidigare gräns på 4 000 tecken har nu mer än dubblats till 10 000 tecken, vanliga användare har kvar sin begränsning på 280 tecken. De betalande användarna kommer även kunna formatera sina tweets med både fetad och kursiverad text.

We’re making improvements to the writing and reading experience on Twitter! Starting today, Twitter now supports Tweets up to 10,000 characters in length, with bold and italic text formatting.



