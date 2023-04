Testad produkt: ROG Phone 7 Ultimate

Pris: 15 999 kronor hos ASUS (16/512 GB)

Tillverkare som försöker sig på att släppa utpräglade gamingmobiler har kommit och gått genom åren. Det är bara en leverantör som kontant och konsekvent släppt nya modeller, Asus med sin ROG-serie. Nu har jag testat den senaste och hittills mest vräkiga modellen, nya ROG Phone 7 Ultimate som blir din för precis under 16 000 kronor.

Betyg 4 av 5 Omdöme Asus stora, tunga och avancerade skrytbygge sätter nya prestandarekord och imponerar med både tekniska innovationer och lysande skärm och ljud. Tar du Android-gaming på samma blodiga allvar som en pc-byggar-entusiast, kan den vara rätt för dig. Annars blir det svårt att rättfärdiga dess höga vikt, höga pris och mer alldagliga kamera. Positivt Mycket höga prestanda

Utmärkt ljud och bild

Många extra kontroller

Extern kylare ingår Negativt Jobbigt stor och tung

Kamera i mellanklass

Priset Bästa smartphone just nu – test av mobiler i toppsegmentet

Det är mycket pengar, men inte så svindlande jämfört med en del andra toppmobiler från Samsung, Apple, Xiaomi och Sony. Där är det framför allt avancerade kameror och egenskaper för produktivitet du får betala extra för, plus lite för varumärket. Fokuset för ROG Phone är optimerad prestanda och anpassade funktioner för gaming.

Video: Unboxing av ROG Phone 7

Och som alltid en tydlig och utstickande gamer-estetik. Futuristisk design med udda vinklar, både i mobilens vita bakstycke, i en udda utformad låda den levereras i, och i ROG-seriens egna Android-gränssnitt. Någon gång skulle jag hemskt gärna vilja se en ROG Phone Boring Edition med en design som inte känns som en leksak för tonårspojkar. Men jag kanske är i minoritet på den punkten. Och jag är inte här för att vara gubbig stilpolis.

En del av designen har också praktiska fördelar, som mobilens extra lilla oled-skärm på baksidan. Den kan ställas in att visa notifikationsikoner, så att du slipper tända upp stora skärmen för det. Men mest är den bara cool.

Det är minst sagt en bjässe till mobil, med 6,78 tums skärm, extra stort batteri på hela 6 000 milliamperetimmar. Den är över en centimeter tjock, och då har Asus ändå inte fått plats med varken trådlös laddning eller så extrem snabbladdning som en del mobiler har på senare tid. Laddeffekten är fortfarande på respektabla 65 watt med medföljande laddare, och det tar ungefär en timme att fylla på.

Slår rekord med effektiv kylning

Det viktigaste här är prestanda, och så framför allt för spel. Det får du med en kombination av kraftfull hårdvara och effektiv kylning. Och här kompromissas det inte med varken det ena eller det andra. Du får stort och snabbt ram-minne, stor och snabb lagringsvolym, och systemkretsen Snapdragon 8 gen 2, det mest kraftfulla du kan stoppa i en Android-mobil just nu.

Redan utan extern kylare är ROG Phone 7 Ultimate snabbast för spel just nu. Med kylaren är den dessutom inte jobbigt varm.

I alla fall om du inte är Samsung och har förhandlat dig till en exklusiv, överklockad version av den kretsen. Den får inte Asus, men lyckas ändå slå Samsung Galaxy S23 Ultra i flera av de prestandatester jag gör.

Galaxy S23 Ultra har marginellt övertag i 3dmarks grafiktester, men bara till en början. Med bättre kylning kan ROG Phone 7 Ultimate hålla höga prestanda under lång tid, medan Samsung-mobilerna snabbt börjar thottla och tappa bildfrekvens. Här kör jag både syntetiska stresstester och långa pass med krävande spel som COD Mobile och Genshin Impact utan att märka av någon sänkning av bildfrekvens eller ens tillfällig lagg.

Extern kylare nu på köpet

Vid tung och långvarig användning blir telefonen mycket varm precis på mitten av baksidan. Det är mindre hett utmed kortsidorna där du greppar mobilen under spelande, men kan fortfarande bli obekvämt varmt. Spel och prestandatester gör jag i ett speciellt prestandaläge kallat X Mode. Det är lätt att aktivera i systemet med ett snabbval, eller inifrån ROG-mobilernas extra kontrollapp Armoury Crate.

Kylaren Aeroactive Cooler 7 kan också fungera som ett behändigt ställ, om du har en extern spelkontroll. Eller bara vill titta på en film, om du orkar med fläktsurret..

Då har jag inte ens aktiverat de mest extrema kylningsfunktionerna i telefonen. Asus har läge haft ett tillbehör till sina ROG-mobiler kallat Aeroactive Cooler, en fläkt du monterar på baksidan av mobilen för att ytterligare kyla av den. Den senaste modellen av den, Aeroactive Cooler 7, medföljer till ROG Phone 7 Ultimate. Den fungerar även till enklare ROG Phone 7, men där får du köpa den separat. Till föregångaren ROG Phone 6 Pro ingick inte kylaren, så det är ett klart plus här.

Kylaren blir extra effektiv tack vare en unik nyhet i Ultimate-modellen av mobilen, en lucka på baksidan som öppnas när Aeroactive-kylaren är ansluten. Den pumpar då in luft direkt i en loop under skalet över kylflänsar inne i mobilen. Det funkar bara när kylaren sitter på och skyddar luckan. Det hade nog varit en för stor risk att öppna ett hål direkt in i mobilen annars.

Resultatet blir en mobil som fortfarande är sval att greppa trots att den presterar på topp. Det gör också att du kan ladda batteriet samtidigt som du belastar processor och grafik, utan att det blir överhettning.

Mer än bara fläkt

Förutom fläkt innehåller Aeroactive Cooler 7 knappar för spelkontroll, usb-port för batteriladdning och hörlursuttag, och något som är nytt i årets modell, en bashögtalare för att få mer tryck och fyllighet i ljudet. Inte för att jag tycker ROG Phone 7 Ultimate behöver det. Den har redan utan det ett fantastiskt distinkt, detaljerat och kraftfullt ljud.

Trots baklucka för aktiv kylning lyckas Asus hålla ROG Phone 7 Ultimate tålig mot vatten. I alla fall regn och andra stänk. Om det gäller med kylaren på och luckan öppen eller inte framgår inte, men jag skulle inte rekommendera att du använder den i duschen i alla fall. Skärmen är också godkänt tålig med Gorilla Glass Victus. Men det finns en klar risk att spräcka något om du tappar den. Det medföljer ett enkelt skal som kan minska riskerna.

Luckan för kylning är stängd när du ser den. Det är bara med kylartillbehöret på som den fälls ut.

Att köra mobilen i X Mode-läget drar påtagligt mer batteri, och givetvis drar den ännu mer med fläkten på, så mellan varven är det klokt att köra telefonen i sitt mer balanserade standardläge istället. Den är för det mesta mycket snabb även då, och fungerar utmärkt om du ska surfa, fota, strömma video eller köra andra vanliga appar.

Stor och vacker skärm

Den stora skärmen är lysande både för spel och för en bärbar bioupplevelse. Det är en amoled-panel med 1080p-upplösning, upp till 1 500 cd/m2 i toppljusstyka, stöd för hdr10+, och precis så stort färgomfång och hög färgkorrekthet som en modern amoled-skärm bör ha. Med 720 Hz pekavläsning är den också utmärkt snabb i responsen. Fattas bara annat för en gamingmobil. Bildfrekvensen är på upp till 165 Hz, och justeras automatiskt i ett standardläge, då oftast till 60 eller 120 Hz. Det är inte ltpo-teknik i skärmen så den går inte ner under 60 Hz.

Telefonen har ingen selfie-kamera inne i skärmen, utan det är en helt obruten skärmupplevelse. Selfiekameran, en snabb 32-megapixlare med god grundkvalitet, sitter ovanför skärmen. Det gör mobilen lite extra lång. Kamerorna på baksidan är tre till antalet, en 50 megapixel huvudkamera, en 12 megapixel vidvinkel och en 5 megapixel makro.

Alla tre fotar överlag bra, och ger en behagligt neutral färgåtergivning och fin dynamik i dagsljus. Men kamerauppsättningen är mer i klass med en bra mellanklasskamera än en riktigt toppmobil. Du får till exempel ingen optisk bildstabilisering, så det blir känsligt för ostadig hand om mörka miljöer ökar exponeringstiden. Avsaknad av optisk zoom är också ett minus och en digital 2x-inzoomning kan inte mäta sig med äkta zoom.

Stor, snygg skärm, i stor, tjock och tung mobil.

Det är ju verkligen inte för kameran som man köper en gaming-mobil, men det hade varit roligt att se Asus kombinera alla sina bästa egenskaper i en och samma mobil, och adoptera in utmärkta kameran från Zenfone 9 i en ROG Phone. Den har visserligen inte heller optisk zoom, men är klart vassare att fota med ändå och har en av marknadens bästa videokameror.

Välj gränssnitt själv

ROG Phone 7 Ultimate kör Android 13 med egna ROG UI ovanpå. Det har dels en uppsättning spel- och prestandaoptimerande funktioner, dels egen design på ikoner, menyer och animeringar. Det är en variant av Zen UI som sitter i Zenfone-mobilerna, och flera funktioner är gemensamma, till exempel möjlighet att ställa hastighet på systemanimeringar. Du kan också välja att få Zen UI-design på gränssnittet om du inte vill känna dig som en gamer hela dagarna.

Asus utlovar två års Android-uppdateringar och fyra års säkerhetsuppdateringar. Det är klart i underkant för en dyr toppmobil som denna. Det är i alla fall ett steg i rätt riktning från fjolårets ROG Phone 6 Pro som bara fick två år av säkerhetsuppdateringar. Men nej, bättre borde Asus kunna leverera på den punkten.

Asus sätter prestandarekord, och ljud- och bildupplevelsen liksom batteritiden när du inte spelar tunga spel är utmärkta. Den är samtidigt tung och bökig att använda som mobil mellan spelsessionerna. Funktioner som Airtrigger och externa kylaren blir bara användbara om du är en som tar gaming på din telefon på absolut blodigaste allvar. Det tar både tid och kunskap att kalibrera och mappa upp kontroller bra.

Allt du får i lådan. Plus själva lådan.

Blir de mest populära och mest krävande mobilspelen bättre på en ROG Phone 7 Ultimate? Kanske lite, men de är kodade för att fungera bra på vilken hyfsat ny mobil som helst, så fördelen jämfört med en ny Galaxy-mobil eller mer prisvärda alternativ som till exempel en Oneplus 11 är inte enorm. Och då får du dessutom en mobil med betydligt bättre egenskaper när du inte spelar spel, framför allt en kamera som också är i elit-klass.

Hundratals miljoner användare världen över spelar på mobilen. Frågan är om de vill göra det på en enhet som bara är bäst på just det. ROG Phone 7 Ultimate känns som mobil-motsvarigheten till en flera kilo tung släpbar gaming-laptop. Det är inte många som vill släpa runt en sådan som sin mobila huvuddator i vardagen. Och hur många som har Android som sin huvud-plattform för spel och som tar det på så pass stort allvar har jag ingen aning om. Kanske fler än jag tror.

Specifikationer

Produktnamn: ROG Phone 7 Ultimate

Testad: April 2023

Tillverkare: Asus

Systemkrets: Qualcomm Snapdragon 8 gen 2

Processor: Kryo Prime 3,2 GHz, 4 st Kryo Gold 2,8 GHz, 3st Kryo Silver 2 GHz

Grafik: Adreno 740, 680 MHz

Minne: 16 GB

Lagring: 512 GB

Skärm: 6,78 tum amoled, 1080x2448 bildpunkter, 165 Hz

Extra skärm: 2 tum oled på baksidan

Kameror: 50 megapixel + 13 megapixel vidvinkel, 5 megapixel makro med led bak, 32 megapixel fram

Anslutningar: 2 st usb 3 typ c, 3,5 mm headset

Kommunikation: 2g, 3g, 4g, 5g, wifi 7/6e, bluetooth 5.3, a-gps, galileo, nfc

Operativsystem: Android 13 med ROG UX, 2 år Android-uppdateringar

Övrigt: Dubbla sim, fingeravtrycksläsare i skärm, stänktålig (IP54), spelkontroller, aktiv kylning, kylningstillbehör

Batteri: 6 000 mAh, ca 24 tim onlinevideo (wifi, hög ljusstyrka, 60 Hz), ca 20 tim blandad användning (4g, låg ljusstyrka, 120Hz), ca 36 tim samtal

Batteriladdning: 65 W usb (qc 5.0, usb pd 3.0)

Storlek: 17,3x 7,7 x 1,03 cm

b: 249 gram

Rek. pris: 15 999 kr

Pris: 15 999 kronor hos ASUS (16/512 GB)

Prestanda

Geekbench uppdaterade i februari från version 5 till version 6. Poängen mellan versionerna är inte 100% jämförbara. Därför redovisar jag under en övergångsperiod både Geekbench 5 och Geekbench 6-poäng, så att du lättare kan jämföra med tidigare testade mobiler som bara gjordes Geekbench 5-mätningar på.

Antutu Benchmark*: 13 201 169 poäng

Geekbench 5: 5 099 poäng

Geekbench 5 en kärna: 1 462 poäng

Geekbench 5 compute: 10 707 poäng

Geekbench 6: 5 641 poäng

Geekbench 6 en kärna: 2 014 poäng

Geekbench 6 compute: 8 939 poäng

3dmark Wild Life Unlimited: 14 130 poäng

3dmark Wild Life Extreme: 3 769 poäng

Lagring, läsning: 3 473,7 MB/s

Lagring, skrivning: 2 901,7 MB/s

*Endast jämförbart med andra Android-mobiler, inte Iphone