Pokémon Go släpptes sommaren 2016 och blev en dundersuccé. Konceptet med att fånga fickmonster i mobilen, där förstärkt verklighet användes för att skapa inlevelse, var på sin tid hyfsat unikt och gav en boost till hela ar-segmentet.

Nu kan det vara dags igen. Niantic, som utvecklade Pokémon Go, har meddelat att man är på väg med ett mobilspel baserat på Capcoms populära Monster Hunter-franchise. Precis som i tv-spelsförlagan handlar det om att fånga in massiva bestar, men den här gången alltså i ar-fickformat. Monster Hunter Now släpps för IOS och Android i september, men Niantic tar redan nu emot intresseanmälningar av betatestare.

Trailern avslöjar inte supermycket av själva spelet, men nog ser konceptet bekant ut, alltid. Monster Hunter har länge gått starkt på marknaderna i Asien, men det var först med spelet Monster Hunter: World från 2018 som serien fick ett riktigt brett genomslag.