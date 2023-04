Tjänsten My Ai lanserades för Snapchats betalande användare i slutet av februari, men nu öppnas den Open AI-drivna chattboten även upp för resterande användare. Du kan göra My Ai lite mer personlig än många andra chattbotar, du kan till exempel ge den ett namn och en Bitmoji-avatar. My Ai kan läggas till i gruppchatter där den bland annat kan rekommendera olika bildfilter du kan använda i Snapchat och platser att besöka utifrån appens kartfunktion.

Chattboten ska också kunna känna av bilder och kunna dra vissa egna slutsatser. I exemplet på Snapchats egna presentation visades ain en bild på tomater, varpå den genererade en bild på gazpacho som svar.

Evan Spiegel, vd för Snap, vill ta ai i en lite annan riktning än förstärka sökmotorer som Google och Microsoft gör med Bard och Bing. ”Bara baserat på hur de fungerar, tror jag att de är mycket bättre lämpade till kreativa uppgifter.” Några exempel på kreativa uppgifter som Spiegel själv använt My Ai till har varit att planera födelsedagsfirande till sin fru och skapa godnattsagor åt sina barn.