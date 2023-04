Imran Chaudhri, tidigare designer hos Apple som bland annat tog fram användargränssnittet för pekskärmar och även finns med på Apples patent för just pekskärmar, har sedan han lämnade Apple grundat företaget Humane som jobbar med ai.

Under en Ted-presentation igår, som ännu inte finns tillgänglig för allmänheten men som Axios rapporterat om, visade han upp en ai-enhet som företaget tagit fram.

Chaudhri visade upp den lilla enheten som bland annat i realtid kunde översätta hans presentation till franska, och även kunde projicera gränssnittet för ett telefonsamtal på hans hand.

This is @Humane's demo at @TEDTalks 🤯 pic.twitter.com/22wFSYE9JA