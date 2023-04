När de ursprungliga blå bockarna på Twitter började plockas bort, blev det viss förvirring hos vissa användare. Bland annat skräckförfattaren Stephen King blev tagen något på sängen när han efter att de blå bockarna plockats bort plötsligt hade en bock från att vara en Twitter Blue-prenumerant.

My Twitter account says I’ve subscribed to Twitter Blue. I haven’t.

My Twitter account says I’ve given a phone number. I haven’t.