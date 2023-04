Incidenten utspelade sig den 20: april. Mullvad VPN rapporterade att svensk polis dök upp med en husrannsakan för att undersöka företagets kontor i Göteborg. Polisen hade för avsikt att beslagta datorer med kunddata, men Mullvads egna advokater påpekade att företaget inte sparar kundinformation då de har en strikt policy att inte föra loggar. Detta innebär att Mullvad inte kan dela ut ip-adresser, webbtrafik eller anslutningstider till myndigheter. Även om polisen hade beslagtagit företagets servrar, skulle de inte ha fått tillgång till någon kundinformation på grund av denna policy, detta skriver PC Mag.

The National Operations Department (NOA) of the Swedish police has visited Mullvad VPN with a search warrant, with the intention to seize computers with customer data. No customer data was compromised. https://t.co/bMpPRNz88N