Blizzard meddelade att Diablo IV kommer att få ännu en betahelg innan lanseringen i början av juni. Den 12-14 maj ska den nya testhelgen äga rum, och av namnet ”Server Slam” att döma ska servrarna verkligen hårdtestas i en skala som det inte riktigt går att göra internt. Diablo III hade vid sin lansering stora problem med belastningen på sina servrar, Blizzard gör nog allt för att undvika en repetition av den lanseringen.

