Det finns många billiga surfplattor. Du kan idag hitta enstaka plattor för under en tusenlapp, speciellt äldre modeller och små 7-tummare. Men de allra mest budgetbetonade kan ställa till mer besvär än de är värda. En platta har ungefär samma prestandakrav som en smartphone, och någonstans runt 2 000-kronorsstrecket börjar de bli så pass svaga att det finns vanliga appar och tjänster som de får problem med att köra.

En surfplatta för mellan drygt 2 000 och upp till 5 000 kronor är dock ett rätt så tryggt köp, och med få undantag är lägstanivån i kvalitet hög. Du får prestanda som en bättre budget- eller mellanklassmobil, vilket räcker gott och väl för både surf, enklare sociala medie-appar och mediaströmning.Stabil wifi-uppkoppling, även om du ofta får nöja dig med wifi 5 istället för wifi 6 eller wifi 6e. Likaså är det troligen 4g-uppkoppling om de har inbyggt mobilt bredband, istället för 5g. De har 10-11-tums skärmar med full hd-upplösning eller mer, ips-paneler med fina färger och bra betraktningsvinklar, och ibland till och med hdr-stöd. Hittar du en oled-skärm i prisklassen är det dock ett extremt undantag. Det är det inte ens alla dyrare plattor i premiumklass som har.Du får också stereoljud, något annat bör du inte acceptera. Det är dock inte säkert att du får det på alla ledder. Bästa plattorna har högtalare i alla fyra hörnen, men en del plattor har bara högtalare i botten på en kortsida. Det gör att det visserligen finns stereomöjlighet, men inte när du tittar på film. Det kan vara en sak som är värt att kolla upp.Ljudkvalitet kan variera stort, oavsett hur många högtalare en platta har. Bland billiga plattor finns det lika många positiva och negativa överraskningar på den punkten. Så det är en punkt jag rekommenderar att du läser recensioner extra noggrant för att ta reda på.En annan sak som skiljer plattorna är stöd för pekpenna. Medan de flesta toppmodeller har det, så är det inte självklart att billigare plattor går att styra med penna. Många har stöd för passiv penna, som du inte kan få sådant som tryckkänslighet i. De duger fortfarande för att skriva med teckentolk eller göra anteckningar, men duger inte för att teckna. Har du sådana ambitioner med din surfplatta kan det vara klokt att gå upp i pris. Den sortens kreativa appar kräver också mer prestanda.Det går att få tag på äldre Ipads för under 5 000 kronor, men de nyaste och senaste är alla lite eller mycket dyrare än så. Så det är Android för nästan hela slanten i prisklassen. Trots det kan upplevelsen från platta till platta skilja sig åt markant. Dels är det en blandning av äldre och nyare Android-versioner, dels har flera tillverkare egna gränssnitt med olika design, upplägg och funktioner.Du kan också hitta någon enstaka Chrome OS-platta och billiga Windows-plattan Surface Go i denna prisklass. Men just billiga Windows-plattor är något som nästan helt har försvunnit.Testerna är fristående och har skett vid olika tillfällen, när vardera platta varit ny. En del plattor kan ha fallit i pris sedan lansering och därför blivit mer prisvärda. Testerna är gjorda med priset i åtanke. Så en riktigt billig budgetplatta som överträffar våra förväntningar kan få ett toppbetyg medan en egentligen bättre halv-dyr platta som inte är bra nog för sin prislapp sågas.Stirra dig inte blind på bara betygen, utan läs hela recensionerna, så får du en bättre bild av en enskild plattas kvaliteter, eller ibland, brist på sådana.

Acer Enduro Urban T3 – extra tålig surfplatta

Denna platta är mer skyddad mot elementen än de flesta, utan att för den delen vara obekvämt tjock och tung.

Betyg 3 av 5 Omdöme Stryktåligheten lockar och det är trots den en bekväm och smidig platta att använda. Men begränsade prestanda, blek bild och svagt ljud gör att det ändå inte riktigt är värt det. Och borde den inte räcka längre? Positivt Stryktålig design

Trots det kompakt och smidig

Ljusstark skärm Negativt Budget-prestanda

Blek bild och svagt ljud

Halvdan batteritid

: April 2023: Mali-G72 MP3: 4 GB: 64 GB, plats för mikro sd: 10,1 tum ips, 1200x1920 bildpunkter...

Lenovo Tab M10 Plus gen 3: Som gjord för film

Lyxig design och bild och ljud som slår långt ovanför sin prisklass gör Lenovos nya surfplatta till en riktig höjdare.

Betyg 4,5 av 5 Omdöme Med lyxig design och byggkvalitet samt ljud och bild som hade passat en betydligt dyrare surfplatta, är det lätt att glömma att Lenovo Tab M10 Plus bara kostar dryga 2 500 kronor. I alla fall när vi strömmar film. I andra moment blir sega prestanda påtagliga. Men Lenovo satsar allt på stil och mediakvalitet, och är det att strömma film du har surfplatta till är den löjligt prisvärd. Positivt Välbyggd, lyxig och tunn

Överraskande bra bild och ljud

Bra kvalitet på kameror

Stöd för penna Negativt Begränsande prestanda

Bara godkänd batteritid

Penna ingår ej

Lenovo Tab P11 Gen 2 – snygg och snabb skärm

Med både penna och dockningsbart tangentbord kan Lenovos surfplatta göra mycket. Om än inte allt.

Betyg 4 av 5 Omdöme Det är budgetvibbar i vissa detaljer, och prestandan kunde helst vara bättre. Annars klarar sig Tab P11 utmärkt, så länge du inte förväntar dig en supersnabb Ipad Air- eller Galaxy Tab S8-utmanare. Med tanke på att du kan få både en bra penna och tangentbordstillbehör i paketet för ett bra pris så blir den intressant. Positivt Godkända prestanda

Snygg och snabb skärm

Välbyggd

Utmärkt batteritid Negativt Platt ljud

Något seg skärmrespons

Trist vibration

Nokia T20 – lyckad debut för företagets första surfplatta

När Nokia gör surfplatta gör de det på samma sätt som de gör telefoner, med fokus på enkelhet och prisvärde. Det blir faktiskt riktigt lyckat.

Betyg 4 av 5 Omdöme Du får givetvis acceptera vissa kompromisser, som billigare skärm och högtalare och lägre prestanda. Men då de fortfarande håller godkänd klass och allt annat, speciellt premiumkänslan i chassit och utmärkta batteritiden, är i topp, blir T20 ett riktigt lyckat budgetalternativ. Positivt Byggkvalitet i topp

Bäst batteritid i sin klass

God kvalitet på webbkamera

Smidigt och problemfritt gränssnitt Negativt Inget vidare färgomfång

Tunt ljud från högtalare

Måttliga prestanda

Nokia T21 LTE ger mycket surfplatta för pengarna

Nokia T21 har sina svagare sidor, men det positiva dominerar.

Betyg 3,5 av 5 Omdöme Det är en prishöjning från föregångaren, men också en kvalitetshöjning på två viktiga punkter, skärm och grafikprestanda. Med mer minne, lagring och inbyggt 4g-modem. Kan du sträcka dig strax över 3 000 kronor för en surfplatta är den ett godkänt köp. Kan du gå upp bara lite till i pris finns det dock betydligt bättre. Positivt Hög byggkvalitet

Rent, lättanvänt gränssnitt

Förbättrad skärm och grafik

Bra batteritid Negativt Svaga högtalare

Fortfarande inte särskilt snabb

En del bloatware

Samsung Galaxy Tab A8 – budgetplatta som gör vad den ska

Samsungs senaste surfplatta slåss inte med toppmodellerna. Det är istället en budgetplatta med godkända kvaliteter för sin prisklass.

Betyg 3 av 5 Omdöme Utöver en design som känns mer premium än prislappen är det ingenting som är särskilt imponerande med Galaxy Tab A8. Men förutom att det är snålt med lagringsplats är det inte heller något som är diskvalificerande fel med den. Det är en budgetplatta med budgetkvaliteter. Positivt Välbyggd, snygg och bekväm

Ljusstark skärm

Stabil, problemfri uppkoppling

Lte-modell till bra pris Negativt Snålt med ram-minne och lagring

Tidvis laggigt gränssnitt

Blek kontrast i skärmen

Svag medföljande laddare

Xiaomi Redmi Pad – prisvärd platta med lysande batteritid

Med design som osar överraskande lyx, en bra skärm, bättre ljud och ännu bättre batteritid får du mycket för pengarna. Även om allt inte är perfekt.

Betyg 4 av 5 Omdöme Luras inte av den snygga, lyxiga ytan, när det gäller prestanda och funktionalitet är Redmi Pad en platta som matchar den övre budgetklassen. Bra ljud, snygg bild och utmärkt batteritid gör att den blir väl värd pengarna, samt passar perfekt för film och surfande i vardagen. Mer minne och lagring hade varit ett plus, och ibland saknar vi fingeravtrycksläsare. Men det är svårt att klaga, med tanke på priset. Positivt Bra prestanda för pengarna

Elegant design med lyxkänsla

Skarp skärm och bra ljud

Lång batteritid Negativt Snålt med ramminne

Inte det bästa gränssnittet för surfplatta

Ingen fingeravtrycksläsare

Xiaomi Pad 5: Modern och välbyggd surfplatta

När Xiaomi för första gången på flera år släpper surfplatta i Sverige gör de det med kvalitet, men utan överraskningar.

Betyg 4 av 5 Omdöme Den är snabb nog för det mesta, har bra batteritid, är snygg och välbyggd, och den har utmärkt bild och ljud för mediaströmning. Utöver det gör den dock inget extra. Små men potentiellt viktiga funktioner som mobiluppkoppling, minneskortsplats, fingeravtrycksläsare och gps saknas. Men ska du bara ha en bra platta på soffbordet träffar den rätt. Positivt Välbyggd och elegant designad

Bra prestanda

Snygg smart skärm och utmärkta högtalare

God batteritid Negativt Saknar en del extra funktioner

Tangentbord finns ej i Sverige

MIUI i tabletläge kan finputsas

Fler testade billiga surfplattor

: Maj 2022: Mali-G52 MC2: 4 GB: 64/128 GB, plats för mikro sd: 10,6 tum blank ips, 2000x1200 bildpunkter: 2 579 kr (64 GB), 2 889 kr (128 GB)...: April 2023: Mali-G57 MP2: 6 GB: 128 GB, plats för mikro sd: 11,5 tum ips, 1200x2000 bildpunkter, 120 Hz...: Februari 2022: HMD / Nokia : Mali-G52 MP2: 3 GB: 32 GB, plats för micro-sd: 10,4 tum ips, 2000x1200 bildpunkter...: Januari 2023, uppdaterad april 2023: HMD / Nokia : Mali-G57: 4 GB: 128 GB, plats för mikro sd: 10,4 tum ips, 1200x2000 bildpunkter: 3 290 kr...: Januari 2022: Mali-G52 MP2: 3 GB: 32 GB lagring, plats för mikro sd: 10,5 tum tft, 1920x1200 bildpunkter: 3 190 kronor....: December 2022: Mali-G57 MC2: 3 GB: 64 GB, plats för mikro sd: 10,6 tum ips, 1200x2000 bildpunkter, 90 Hz: 3 290 kr...: Februari 2022: Adreno 640: 6 GB: 128 GB lagring: 11 tum ips, 2560x1600 bildpunkter, 120 Hz: 4 290 kronor....