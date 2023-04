Den brittiska konkurrens- och marknadsmyndigheten sätter käppar i hjulet för Microsofts uppköp av speljätten Activision Blizzard. Den primära anledningen uppges vara tveksamheter inom segmentet för spelande i molnet. Microsoft har redan en urstark position på det området, och ett uppköp av Activision Blizzard skulle slå hårt mot andra aktörer och begränsa valfriheten för spelarna, skriver den brittiska myndigheten.

Affären, beräknad till 69 miljarder dollar, aviserades redan i början av förra året. Sedan dess har Microsoft gått en hård kamp för att övertyga såväl konkurrenter som lagstiftande myndigheter att köpet borde gå igenom. Dagens beslut i Storbritannien anses vara ett jätteslag mot affären, som enligt Microsoft-chefen Brad Smith kommer att överklagas. Se tweet nedan:

We remain fully committed to our acquisition with @ATVI_AB and will appeal today's determination by the CMA. Here's our statement. pic.twitter.com/ylvDP5RUqQ