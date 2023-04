Det blir en sammanslagning av C More och TV4 Play efter sommaren. Den gemensamma plattformen anammar det senare namnet och skrotar alltså varumärket C More. Detta framgår av ett pressmeddelande signerat TV4.

– TV4 är hela Sveriges tv-kanal och alla kan fortfarande samlas framför Masked Singer Sverige på fredagar, utan kostnad. Samtidigt kommer C More-användare att känna igen C Mores utbud, men i en ny tjänst, säger Mathias Berg, vd TV4 i en kommentar.

Han fortsätter:

– På samma gång ger vi hela Sverige möjlighet att streama exempelvis sport, drama, underhållning och nyheter på TV4 Play. Det finns också möjlighet att titta på innehåll med eller utan reklam.

TV4 skriver att den som för närvarande betalar för C More kommer att flyttas över till att bli plusanvändare på TV4 Play. Innehållet ska förbli detsamma som tidigare. Mer information ska ges till kunderna närmare övergången.