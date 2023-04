Spotify har länge sett podcasts som ett viktigt äss i rockärmen i kampen av lyssnarna. Nu har även Google fattat galoppen – poddar kommer officiellt till Youtube Music och börjar rullas ut i USA. Det skriver The Verge.

Som av en händelse var det just på ett The Verge-regisserat evenemang som Youtube i februari berättade att en poddsatsning var förestående. Nu går startskottet på allvar och även om satsningen till en början är USA-exklusiv väntas fler länder följa inom kort.

podcast creators🎙, welcome to @YouTubeMusic 🤩✨ podcasts uploaded to YouTube are now available for on-demand, offline & background listening on YouTube Music in the States 🇺🇸



all the info: https://t.co/2qIKHDbTzM

tips for podcast creators: https://t.co/yMW1ADyapZ pic.twitter.com/sqnGTZ52pm