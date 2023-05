Det amerikanska manusförfattarfacket Writers Guild of America (WGA) har meddelat att det från och med idag har gått ut i strejk. Förhandlingarna med Alliance of Motion Picture and Television Producers, som bland andra representerar Netflix, Amazon, Disney och Apple, resulterade inte i ett nytt avtal som parterna kunde enas om.

Två av de stora punkterna parterna inte kunde enas om var manusförfattarnas kompensation för material på streamingtjänster, samt hur ai ska få användas i produktioner som följer fackliga regler.

WGA försökte förhandla fram att royaltyutdelningar för filmer med en budget över en viss dollarsumma som produceras för just streamingtjänster, skulle ha samma upplägg som filmer som släpps på bio, samt att det det skulle betalas ut royalties utifrån hur mycket en film eller serie streamats.

Vad gäller ai, ville facket att ett regelverk införs för filmer och serier som produceras enligt det fackliga avtalet. Ai ska inte få användas för att skriva manus eller göra omskrivningar av litterära verk, ai ska inte få användas som källmaterial och ai ska inte få tränas på material producerat i enlighet med det fackliga avtalet var förslagen som manusförfattarnas fack la fram.

Förhandlingarna berörde även andra delar av manusförfattarnas arbete, bland annat försökte facket förhandla bort det gratisarbete författarna förväntas göra, samt förhandla fram fastare anställning med fastare löner under längre tv-produktioner. Writers Guild of America säger att produktionsbolagens beteende har ”skapat en gigekonomi inom en facklig arbetskraft.”

Senast manusförfattarnas fack strejkade var vid årsskiftet 2007-2008, och resulterade då bland annat i bättre villkor för manusförfattare inom vad som då kallades ”new media.” Produktionsbolagen återvände då till förhandlingsbordet först efter att de enligt vissa källor orsakat närmare 22 miljarder kronor i ekonomiska försluster.