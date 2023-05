Aerodynamik är ledstjärnan för Hyundai Ioniq 6. Den bågformade taklinjen är uppseendeväckande och bilen drar onekligen blickarna till sig. Att minimera luftmotståndet är grundläggande för att kräma ur så många mil ur batteriet som möjligt och genom en mängd åtgärder, exempelvis luftkanaler i hjulhusen, ett helt slätt underrede och flertalet vingar har tillverkaren lyckats få ner luftmotståndskoefficienten till imponerande 0,21, vilket kan jämföras med 0,288 för syskonet Ioniq 5 eller 0,23 för Tesla 3.

Betyg 4 av 5 Omdöme Ioniq 6 har onekligen ett udda utseende som kommer att tilltala alla, men det är en bekväm och underhållande körmaskin som bygger vidare på framgångssagan Ioniq 5. Elbilar kostar överlag en rejäl slant, så även denna, men med tanke på bilens många fördelar: laddningshastighet, räckvidd och komfort känns den ändå prisvärd. Ett givet alternativ till Tesla 3! Positivt Sittkomfort och ljudnivå

Räckvidd

Laddningshastighet

Köregenskaper Negativt Lastutrymmet

Varningssignalerna för aktuell hastighet med mera Bästa elbilarna – stort test av senaste modellerna

Udda design

Och just jämförelsen med syskonet är relevant då Ioniq 6 bygger på samma plattform som Ioniq 5 (liksom Kia EV6) vilket i sin tur även innebär samma snabbladdande batteriteknik (800 volt) och möjlighet till i teorin riktigt snabb laddning, upp till 239 kW (om du hittar en så snabb laddare).

Designen med det kraftigt sluttande bakpartiet är som sagt väldigt speciell och kan bli något av en vattendelare. Men jag gillar den skarpt och interiören är rymligare än vad man vid en första anblick kan tro. De skålade stolarna är behagligt avlastande och det går snabbt att hitta en bekväm sittposition. Till skillnad från syskonet Ioniq 5 finns här en mittkonsol mellan framsätena.

Här finns mugghållare, trådlös laddning för mobiltelefon, knappar för fönsterhissarna samt ingång för Apple Carplay och Android Auto. Av någon oförklarlig anledning är denna av äldre snitt, usb-a och trådlös uppkoppling för tjänsterna erbjuds inte heller. Övriga usb-anslutningar i kupén (för laddning av externa enheter) är av typen usb-c.

Notera usb-a ingången.

Mycket känns igen

I övrigt är det mesta sig likt. Knapparna och reglagen på ratten är desamma som i Ioniq 5 liksom de två sammanbyggda 12,3-tumsskärmarna som löper längs med instrumentpanelen. Menysystemet är användarvänligt och logiskt. Jag uppskattar att fysiska reglage för funktioner som media, navigation och volym fortfarande har ett existensberättigande och där du inte, som i flera andra nya bilmodeller, måste använda pekskärmen. Bra!

Ljudanläggningen från Bose presterar bra med tryck i basen och distinkt detaljåtergivning i det övre frekvensområdet. Men samtidigt skriver vi 2023 i kalendern och visst bör man kunna förvänta sig trådlös Carplay i en helt ny bilmodell? Sedan kan man ju alltid önska sig dedikerade appar för exempelvis Spotify (som i Tesla och Volvo) men det är knappast en dealbreaker.

Benutrymmet för passagerarna i baksätet är både imponerande och uppskattat. Dessvärre är takhöjden begränsad och mäter du som jag runt 180 centimeter från strumplästen får du dessvärre leva med en viss närkontakt mot hjässan. Lastutrymmet är betydligt mindre än i halvkombin Ioniq 5, 401 liter jämfört med 527 liter. Frunken fram rymmer 45 liter i den tvåhjulsdrivna versionen, i den fyrhjulsdrivna är densamma reducerad till knappt 15 liter.

På tal om drivlina så är testbilen bakhjulsdriven med ett 77,4 kWh-batteri och räckvidd en deklarerad på 614 kilometer. Jämfört med standardkonfigurationen, som innefattar 18-tumshjul, rullar denna på 20-tummare vilket reducerar räckvidden till 545 km. Men WLTP-siffror i alla ära, under testperioden landade snittförbrukningen på strax under 1,9 kWh per mil, då under nästintill optimala förutsättningar väder- och temperaturmässigt och utan att köra överdrivet ”aktivt”. Visst, det går möjligtvis att pressa ned förbrukningen något, men att nå den deklarerade siffran på 1,6 blir svårt. Med det sagt är räckvidden fortfarande riktigt bra; runt 40 mil i praktiken på en laddning är det enbart ett fåtal av konkurrenterna som matcha.

Underhållande att köra

Bakhjulsdrift är kul och Hyundai Ioniq 6 är riktigt underhållande att köra, och i sportläget går det att provocera fram ett och annat framhjulsspinn. Att ställa en bil i kurvor är givetvis ingenting vi på M3 uppmanar till, men jag vill samtidigt ändå påpeka att det är fullt möjligt med den här kärran, så ett körpass på en för ändamålet avsedd bana rekommenderas.

För övrigt går bilen riktigt tyst och fjädringen upplevs som väl avvägd. Styrningen är direkt och närvarokänslan med underlaget är påtaglig. Den låga tyngdpunkten gör att den tar kurvor exemplariskt och ekipaget lockar hela tiden till en mer aktiv körstil. Vill du, kan du addera ett syntetiskt motorljud inne i kupén, men personligen tycker jag det låter anskrämligt och ställer mig tveksam till nyttan med funktionen.

Störande varningssignaler

Allt gott då, eller? Nja, det finns något som hela tiden stör körupplevelsen och det bottnar i en av EU:s senaste trafiksäkerhetslagar. Om jag förstått det hela rätt ska Intelligent Speed Assistance, förkortat ISA, finnas i modeller som nu introduceras och vara obligatoriskt i alla nya bilar som säljs från och med 2024.

Det här systemet ska utgå från aktuell tillåten hastighet och uppmärksamma föraren om detta liksom vid varje vid tillfälle hastighetsföreskrifterna ändras – samt om den överträds med några km/h. Vidare tjuter det även när halvljuset automatiskt stängs av/på i en tunnel, och så vidare.

Denna ”varning” förmedlas via ljud- och eller vibrationsvarningar och i Ioniq 6 resulterar det i ett konstant plingande, framför allt i tätbebyggda områden. Ska du göra en snabb omkörning på motorvägen? Läser bilen av en skylt felaktigt? Då får du helt enkelt stå ut med ett högljutt plingande …

Det går att komma runt eländet genom att stänga av skyltavläsningsfunktionen, men då går du samtidigt miste om en hel del andra användbara funktioner. Dessutom måste du upprepa avstängningsproceduren varje gång du startar bilen eftersom systemet är aktivt per default.

Det är högst troligt att vi tvingas leva med fler liknande funktioner framöver och jag förstår verkligen syftet, men i det här fallet blir det kontraproduktivt. Att ständigt matas med varningssignaler förmedlar, i alla fall till mig, att någonting är fel med bilen och stjäl uppmärksamhet från själva körningen.

Övriga förarhjälpmedel (om ovanstående nu räknas dit) fungerar riktigt bra. Den adaptiva farthållaren känns väl avvägd och håller hela tiden ett lämpligt avstånd till framförvarande bil. Lane assisten arbetar konstant för att hålla bilen centralt i filen och för vissa kan den säkert upplevas som något aggressiv i uppträdandet då det kan rycka till ordentligt i ratten om du närmar dig endera vägmarkeringen.

Specifikationer

Modell: Ioniq 6 77,4 kWh RWD Advanced

Tillverkare: Hyundai

Testad: Maj 2023

Pris: Från 659 900 kronor. (Instegspris för Standard Range Essential är 584 900 kr)

Kraftöverföring: Automatisk växellåda, bakhjulsdrift

Motor: Elmotorer, 228 hästkrafter, 350 newtonmeter

Räckvidd (WLTP): 614 km(med 18 tumshjul)

Snabbladdning AC/DC: 10,5 kW/239 kW

Batteri: 77,4 kWh

Prestanda: 0-100 km/h på 7,4 sek

Toppfart: 185 km/h

Fordonsskatt: 360 kr/år