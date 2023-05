Vi har äntligen fått se lite mer av Nothing Phone 2, men det är verkligen lite vi har fått se. Nothing la upp en tweet med texten ”Premium” och ”Phone(2) kommer sommaren 2023” samt en länk till deras webbplats och en bild på mobilens baksida.

Vi har tidigare fått höra att chippet i Nothing Phone 2 ska vara i toppklass, och när den nu marknadsförs med ordet Premium lär mobilen inte direkt klassa in i vår lista över mobiler i medelklass, där Nothing Phone 1 hamnade.

