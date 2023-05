Stranger Things verkar bli den första riktigt stora serien som får skjuta på produktionen som följd av den pågående manusförfattarstrejken i Hollywood. Seriens skapare, bröderna Duffer, är bägge medlemmar i manusförfattarfacket Writers Guild of America, och har skrivit manuset till många av seriens avsnitt.

Manuset för den femte och avslutande säsongen tycks vara färdigt, och inspelningen skulle börja nu i maj, men bröderna har alltså valt att skjuta på produktionen. Som strejkande manusförfattare skulle de inte få göra några ändringar i manusen innan strejken är över, och i tweeten där de meddelade förseningen sa de just att ”skrivandet inte slutar när inspelningen börjar.”

Duffers here. Writing does not stop when filming begins. While we’re excited to start production with our amazing cast and crew, it is not possible during this strike. We hope a fair deal is reached soon so we can all get back to work. Until then -- over and out. #wgastrong