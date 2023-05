Den Förbjudna skogen intill Hogwarts har alltid varit full av spindlar. I böckerna och filmerna syns jättespindeln Aragog och hans släkt, och i Hogwarts Legacy är skogen fylld med spindlar för spelaren att utöva sin magi mot. De åttabenta krypen har lett till att arachnofober inte riktigt kunnat njuta av spelet fullt ut, något som utvecklaren Avalanche Software nu försöker fixa i en ny uppdatering. Det nya arachnofobiläget ändrar alla spindelfienders utseenden till något lite mer harmlöst.

Our latest patch for #HogwartsLegacy includes Arachnophobia Mode, making venturing into spider-infested areas significantly less intimidating!

