De gröna, cirkulära initiativen sveper över prylvärlden. Renoverade mobiler, återanvända plaster och olika inlämningskampanjer frontas ideligen av branschens aktörer, och nu har turen kommit till Kjell och Company. Hemelektronikkedjan lanserar nu ett pantsystem för sina medlemmar, som mot en ersättning kan lämna in gamla prylar som sedan tas tillvara eller piffas till för en andra försäljning.

– Att maximera nyttan av teknik har präglat Kjells verksamhet i över 30 år. Tyvärr finns det idag väldigt mycket fullt fungerande teknik i våra hem som inte används. Därför satsar vi nu på att erbjuda marknadens bästa service för återanvändning av teknik, både vad gäller ersättning och trygghet i hanteringen, säger Adam Bosshammar, Director of Business Development på Kjell & Company.

Inledningsfis rör satsningen datorer, surfplattor och mobiler, är till för kedjans medlemmar och sjösätts i 16 butiker runt om i Sverige.

– Genom detta initiativ ger vi ännu fler tillgång till vardagsteknik som passar olika behov och plånböcker, säger Adam Bosshammar, Director of Business Development på Kjell & Company.

Satsningen genomförs ihop med Reuse IT, som ska ansvara för såväl kvalitetssäkring som fullständig radering av all information från de inlämnade enheterna. Den som lämnar in en pryl till "Kjell" får betalt via en banköverföring eller via värdecheck, som adderar 10 procent på enhetens värde.

Här är butikerna där Kjell börjar samla in pantade prylar:

Kungsmässan, Kungsbacka

Frölunda Torg, Göteborg

Kongahälla Center, Kungälv

Väla Centrum, Ödåkra

Nova Lund, Lund

Carlsgatan, Malmö

Triangeln, Malmö

Drottninggatan 18, Karlstad

Tornby, Linköping

Erikslund Shopping Center, Västerås

Farsta Centrum, Farsta

Mall of Scandinavia, Solna

Kungsgatan, Stockholm

Gränbystaden, Uppsala

Birsta City, Sundsvall

Avion Shopping, Umeå