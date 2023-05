Twitters vd Elon Musk har via en tweet meddelat att konton som varit inaktiva i flera år kommer att börja rensas bort från sociala medieplattformen. I svar på kommentarer till den ursprungliga tweeten förklarade Musk att kontona kommer att arkiveras, det är dock oklart exakt vad det innebär, men att det behöver göras för att frigöra övergivna användarnamn.

We’re purging accounts that have had no activity at all for several years, so you will probably see follower count drop