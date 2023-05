Ingen kan förneka att Nintendo Switch varit en succé. Den lilla spelkonsolen har sålt i över 125 miljoner exemplar och har bara sålts i färre exemplar än Playstation 2 och Nintendo DS. Men nu börjar försäljningen vika – något som kan härledas till såväl åldrande hårdvara som komponentbrist.

I en ny kvartalsrapport, som ger en prognos fram till mars 2024 framgår dock att Nintendo inte räknar med att släppa ny hårdvara redan 2023. Detta tvärt emot tidigare (lösa) rykten om en ny Switch lagom till årets julhandel.

I stället ser den japanska tv-spelsjätten ut att sätta hoppet till mjukvarusidan. På fredag släpps Legend of Zelda: Tears of the Kingdom och senare i sommar får vi bekanta oss med Pikmin 4. Därtill väntas företaget bygga på befintliga spelsatsningar med nytt nedladdningsbart innehåll för att snygga till siffrorna.

Bloomberg citerar ett uttalande till investerarna av Nintendo-bossen Shuntaro Furukawa, som medger att man är tveksamma till att ens kunna sälja 15 miljoner Switch-konsoler i år.