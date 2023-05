Hollow Knight: Silksong kommer missa sin planerade lansering under första halvan av 2023 uppger en talesperson för utvecklaren Team Cherry. Uppföljaren visades upp i februari 2019 och fanns som spelbart demo under E3 mässan 2019. Därefter dröjde det fram till Microsofts Xbox-presentation i juni 2022 innan vi fick veta mer om spelet, det utlovades då att spelet skulle lanseras inom 12 månader från presentationen. Hur lång förseningen blir är ännu oklart.

Hey gang, just a quick update about Silksong.



We had planned to release in the 1st half of 2023, but development is still continuing. We're excited by how the game is shaping up, and it's gotten quite big, so we want to take the time to make the game as good as we can.



Expect…