Japanska Ecovacs är stora på robotdammsugare men nu ger de sig in på trädgårdsmarknaden för att konkurrera med helt andra aktörer. Den nya gräsklipparen Goat G1 ska klara 1600 kvadratmeter och det utan att du behöver gräva ned en millimeter tråd. Jag testar maskinen på en utmanande tomt i Roslagen för att se om det här kan vara lösningen alla prylnördar med trädgård suktat efter.

Betyg 3,5 av 5 Omdöme Ecovacs Goat G1 är på många sätt en riktigt intressant och aningen udda robotgräsklippare. Om förutsättningarna är de rätta gör den ett bra jobb med riktigt bra hinderdetektering, och jag gillar övervakningsfunktionen. Jag tycker ändå inte att det känns optimalt att ta dammsugarkonceptet till gräsmattan. Positivt Gedigen robot och basstation

Övervakningsfunktion

Tar sig fram bra

Imponerande hinderdetektering Negativt Konceptet med fyrarna (som inte får skymmas)

Lite trubbig marginal kring skyddade zoner Läs vårt test av robotgräsklippare

Jag börjar med att välja ut en lämplig plats för basstationen (den vill ha två meter fritt spelrum på båda sidor samt framför) och sedan installera en auto-connect-modul under batteriluckan på roboten.

Denna lilla dosa fungerar som en wifi-repeater så att klipparen ska kunna hålla kontakt med nätverket när den lämnar ditt nätverks område. Bra! Men det är ett tillbehör som du köper separat för 3 000 kronor. Alternativt kan du koppla in en 4g-modul.

Därutöver medföljer två stolpar, så kallade navigeringsfyrar. Om du bara har en liten fyrkantig gräsplätt på ena sidan huset klarar du dig med två men mer komplexa gräsmattor kräver fyra. Som i mitt fall. Att köpa till två extra kostar dig ytterligare 2 400 kronor.

Stolparna behöver ha fri sikt mellan dem på boxen, annars funkar det inte. Vilket ställer till det för dig med avstickare i trädgården där du inte har fri sikt till andra områden. Jag kunde inte täcka in hela gräsmattan då jag omöjligt kunde hålla fritt synfält mellan hörnen.

Robust konstruktion

Både basstationen och gräsklipparen ger ett robust intryck och det är inte jättesvårt att sätta upp systemet själv. Men det tar lite tid. En tryckt manual på engelska medföljer, men appen är på svenska och för det mesta väl översatt. Det är många steg du ska igenom, men efter en knapp timme var det dags för mig att börja kartlägga gräsmattan. Det som tog mest tid var att hitta optimal placering av fyrarna och att uppdatera firmware i klipparen.

Att gå runt tomten ett varv med Goat G1 och styra den med mobilen är enklare än jag trodde. När du väl är tillbaka vid startpunkten (dockningsstationen) avslutas första fasen av kartläggningen. Därefter är det dags att märka ut no go-zoner. Även nu behöver du vandra ut med klipparen, med hjälp av appstyrning, och märka ut var gränserna går. Sedan tillbaka och docka maskinen innan den dessutom måste ge sig ut på en provrunda på hela tomten. Här märks det att tillverkaren kommer från dammsugarvärlden. Proceduren påminner mycket om när en robotdammsugare ska kartlägga ett rum.

När kartan till slut är skapad är det dags för Goat G1 att börja jobba. Jag märker redan efter första körningen att jag varit för feg mot kanterna när jag skapat kartan. Men också att klipparen själv har rejäla marginaler omkring zonerna jag märkt ut som inte får beträdas. Vi snackar decimetrar.

Robotgräsklipparen använder ett gäng olika funktioner för att navigera. Den har gps-mottagare, toppmonterad 360-graderskamera, en frontmoterad kamera med avståndssensor (ToF) samt IMU-sensor (mäter bland annat acceleration och position). Och så fyrarna som pryder din gräsmatta. På pappret ska precisionen handla om centimeter och det är helt klart imponerande att roboten får så bra koll på varje del av gräsmattan.

Maskinen klipper fint och likt en dammsugare täcker den av ytan metodiskt i räta linjer. Vilket resulterar i tydliga mönster i gräsmattan, men å andra sidan täcker den av hela ytan snabbare än klippare som kör med random. Tiden får utvisa hur resultatet blir på längre sikt (artikeln kommer att uppdateras senare i sommar).

En viktig funktion i en robotgräsklippare är hur den hanterar olika hinder. Dels hur den reagerar mot trädstammar, stenar och andra fasta hinder, som den här klipparen kommer ihåg när den memorerar kartan. Dels hur den hanterar till exempel en hundleksak eller en kvarglömd vattenslang.

Ecovacs system för att upptäcka hinder heter Aivi 3D, och den används i – japp, du gissade rätt. Robotdammsugare! I Goat G1 används bland annat kameran i fronten för att upptäcka hinder och en smart detalj är att det sitter en liten borste i dockningsstationen som rengör kameran när du dockar geten. Annars kan vem som helst lista ut hur den skulle se ut efter några veckors grönbete en typisk svensk sommar.

Imponerande hindersensor

Ett ångestmoment med robotgräsklippare är att du (eller barnen) glömmer saker på gräsmattan, saker som sedan förstörs och/eller fastnar i din gräsklippare. Ecovacs Goat G1 är riktigt bra på att undvika hinder; den klarar exempelvis vattenslangsmomentet galant. Och när en person kommer i närheten av maskinen stannar knivarna medan gräsklipparen fortfarande går, om du väljer att ställa den i ”säkrare läge”. Du kan även låta den larma om den upptäcker en person sju meter från roboten, med en funktion Ecovacs kallar Stationsvakt. Djurskyddsläget innebär egentligen bara att klipparen inte kör nattetid när många djur är som mest aktiva.

Appen bjuder i övrigt på de standardfunktioner jag förväntar mig i en modern robotgräsklippare. Pinkodslås samt larm om någon bär iväg klipparen utanför området. Schema för när klipparen ska köras. Regnsensor och funktion i appen som låter dig pausa klippningen när det är blött.

En smart och lite udda finess med Ecovacs Goat G1 är att den även kan agera väktare åt dig och använda kameran. Ställ in en rutt så kan roboten växla från klippare till mobil övervakningskamera och varna för om någon är på din tomt. Du får notiser från appen men kan också manuellt titta live genom kameran när klipparen inspekterar gräsmattan. Smart!

Du skyddar klipparen bland annat med pinkod.

Du kan göra det mesta i appen, men inte ställa klipphöjden. Detta justerar du med ett manuellt vred under luckan på själva klipparen. Här finns också en display där du kan gå in i menyn på maskinen och ställa in vissa saker, ändra pinkod med mera.

Är då Ecovacs Goat G1 värd sin prislapp, och är det här ett bra alternativ till att gräva ned slinga? Jag skulle inte köpa den här maskinen, framför allt på grund av konceptet med fyrarna. Om du har en kvadratisk och ren gräsmatta, och inte stör dig på vita stolpar, då kanske det är okej. Men betalar jag nästan 20 000 kronor för en robotgräsklippare vill jag ha en mer flexibel och diskret installation.

Goat G1 bjuder visserligen på en del smarta funktioner men precisionen i kanterna och omkring hinder är inte riktigt så bra som jag hade hoppats på. Det ser ut att bli en hel del klippning med trimmern, vilket jag helst vill slippa.

Specifikationer Goat G1

Tillverkare: Ecovacs

Pris: 18 999 kronor hos Komplett (två fyrar), auto-connect-modul kostar 2 999 kronor

Klippyta: upp till 1 600 kvadratmeter

Klipphöjd: 3-6 cm

Hinderdetektering: Aivi 3D

Stöldskydd: Ja, pin-kod & larm

Uppkoppling: Wifi, bluetooth,

Skyddsklass: IPX6

Mått gräsklippare: 650 x 432 x 420 mm

Mått basstation: 852 x 460 x 445 mm