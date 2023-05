Embracer Group och Amazon Games har meddelat att ingått ett samarbete för att utveckla ett massivt flerspelar onlinerollspel försatt i Tolkiens Sagan om Ringen-värld. Spelet är ännu under ett tidigt stadium av utveckling, men beskrivs som ett äventyr i en öppen och "ständig" värld som ska innehålla berättelser från Bilbo - En hobbits äventyr och Sagan om Ringen-trilogin. Spelet ska släppas till både PC och konsoler.

We're excited to announce our collaboration with Embracer Group and Middle-earth Enterprises for our upcoming MMORPG based on the iconic The Lord of the Rings property!



